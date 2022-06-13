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Британець загинув у боях за Сєверодонецьк

Батько британського добровольця Джордана Гетлі повідомив про смерть свого сина в бою за Сєверодонецьк

Про це батько Джордана, Дін Гетлі написав у фейсбук.

За його словами, сумну звістку про загибель добровольця Джордана Гетлі його родина отримала 10 червня, в ній уточнювалося, що чоловік загинув у Сєвєродонецьку,.

«Джордан покинув британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар’єру солдата в інших областях. Війна проти Європи почалася так, після ретельних роздумів він поїхав допомагати в Україну», – написав Дін Гетлі.

  • Нагадаємо, 9 червня терористи «ДНР» «засудили» до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
13 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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