Британець загинув у боях за Сєверодонецьк

Батько британського добровольця Джордана Гетлі повідомив про смерть свого сина в бою за Сєверодонецьк
Про це батько Джордана, Дін Гетлі написав у фейсбук.
За його словами, сумну звістку про загибель добровольця Джордана Гетлі його родина отримала 10 червня, в ній уточнювалося, що чоловік загинув у Сєвєродонецьку,.
«Джордан покинув британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар’єру солдата в інших областях. Війна проти Європи почалася так, після ретельних роздумів він поїхав допомагати в Україну», – написав Дін Гетлі.
- Нагадаємо, 9 червня терористи «ДНР» «засудили» до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ – британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також підданого Марокко Саадуна Брагіма.
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