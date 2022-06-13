Британець загинув у боях за Сєверодонецьк

Про це батько Джордана, Дін Гетлі написав у фейсбук.

За його словами, сумну звістку про загибель добровольця Джордана Гетлі його родина отримала 10 червня, в ній уточнювалося, що чоловік загинув у Сєвєродонецьку,.

«Джордан покинув британську армію в березні цього року, щоб продовжити свою кар’єру солдата в інших областях. Війна проти Європи почалася так, після ретельних роздумів він поїхав допомагати в Україну», – написав Дін Гетлі.