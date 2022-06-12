Продвижение сайтов в Google

Продвижение сайта в лидирующих поисковых системах (особенно в гиганте мирового поиска Google) или, как говорят проще — «раскрутка» — это крайне важный и неотъемлемый этап после появления Вашего ресурса в Сети интернет.

Людям свойственно ошибаться…

При разработке веб-ресурса многие будущие владельцы уверены, что после его размещения в Сети на него сразу начнут приходить целевые посетители — потенциальные клиенты, которые заинтересованы в услугах или же ваших товарах. Отметим сразу — это самое распространенное заблуждение! После размещения в интернете, без последующих специальных работ по продвижению на него никто не будет заходить, кроме тех людей, кому Вы лично дали адрес.

Все дело только в поисковике!

Основными «поставщиками» целевых посетителей, которые и делают посещаемость любому веб-ресурсу являются поисковые системы. В каждом регионе и стране свой лидер, если мы говорим о раскрутке под Израиль, лидер поиска — Google! Потенциальный посетитель вводит интересующую его фразу в окошко поиска Google и получает заветный ТОП-10 или список сайтов, на которых расположена информация соответствующая его запросу.

По статистике пользователь сети в поисках нужной информации открывает только 1-е три-пять двадцать сайтов. Все остальные как несложно догадаться остаются не у дел.

Возникает резонный вопрос, почему одни веб-сайты находятся в топ-10 или топ-20, а другие на сотых и тысячных позициях?

Ответ очевиден — своим ресурсом необходимо регулярно заниматься, поисковое продвижение сайтов в Израиле поможет занять такие желаемые высокие места в поиске Google.

Правильная поисковая оптимизация

Оптимизация веб-сайта, проведенная специалистами нашей веб-студии Optimize, создаст благоприятные условия для нахождения Вашей страницы поисковыми роботами Google. Т.о. проведенные работу «оценят» алгоритмы и Ваш проект будет выдаваться в органическом поиске выше конкурентов.

Ресурс станет привлекательным не только для «краулеров» — роботов поисковой системы. Продвижение значительно увеличит посещаемость и, как следствие, увеличит прибыль любой Компании. Кроме того, поисковая оптимизация и квалифицированная раскрутка веб-сайта под Израиль позволяет экономить на других, более дорогих видах рекламы в Интернет. Отметим по своему опыту, что остальные виды рекламы хоть и стоят немало, но зачастую не оправдывают затрат.

В ходе проведения оптимизации веб-ресурса выполняются следующие работы:

создание удобной карты сайта для правильной индексации всего онлайн-ресурса поисковыми системами; улучшение навигационного меню — частичная реорганизация меню и добавление новых пунктов, исходя из требований оптимизации; оптимизация структуры URL для сервера — перевод URL динамического вида в статический, что способствует более успешному обходу поисковым роботом; проверка всех html-тегов, имеющих значение для ПС Google; проверка правильности написания html-кода и при необходимости его коррекция; изменение существующего контента ресурса с учетом ключевых фраз, а также их размещение и поддержание их оптимальной «плотности»

Не будем лишний раз напоминать, что продвижением сайта под Израиль или любую другую страну должны заниматься квалифицированные специалисты. Обратите внимание на веб-студию Optimize, которая занимается исключительно «белым» SEO. Большой опыт работы и реальное портфолио с клиентами — скажут красноречивее тысячи слов!