Ваша красивая грудь в Киеве

Женщина всегда это образец красоты и идеал для подражания. Ее фигура, тело , улыбка гармонично согласовывают образ прекрасного, который формировало все человечество на протяжении веков и тысячелетий. Идеальное тело не только привлекает противоположный пол, но и вызывает положительные эмоции у своей хозяйки. Современная пластическая хирургия делает воистину чудеса, которые потом будут радовать нас долгие годы. Красуясь перед зеркалом или загорая на пляже, женщина сможет продемонстрировать свои завидные прелести. И потому сделать силиконовую грудь киев цена задача , которая должна стоять в списке задач, если мы хотим поразить воображение любимого мужчины. И это вполне нам по силам. Но давайте немного подробнее расскажем о возможностях процедуры и подводных камнях.

Ваша силиконовая грудь — правила эксплуатации

Красота вашего тела зависит от качества и квалификации специалистов, в данном случае — пластического хирурга. Если вы перейдете по ссылке выше, то поймете, что попали в настоящий косметический рай, где лучшие профессионалы помогут вам изменить свой образ, получить то, что вы хотите. Благодаря опытным специалистам, вам нет необходимости переживать. Вы рассмотрите все варианты и возможности, выберите тип материала, опреедлите форму, рассчитаете бюджет. Дальше остается лишь довериться квалифицированным специалистам с огромным опытом и стажем. Всего через несоклько дней после операции ваши формы станут именно такими, какими вам их хотелось бы видеть.

Что нужно помнить по новую грудь

Прежде всего ваша новая грудь не навсегда. Увеличение груди (эндопротезирование) это прежде всего хирургическая операция. Она осуществляется методом надрезов и внедрения имплантов. Это может быть область ареолы, подмышечной впадины или под грудью. Все зависит от формы вашей груди, ее размеров и задач, которые вы перед собой ставите.

Как любое искусственное приобретение, она требует обслуживания через не которое время. И хотя этот период может растянуться на десять и более лет, об этом следует помнить. Также важно знать и понимать, какой тип груди вам больше подходит. Округлые импланты больше подойдут для маленькой груди, в то время как нижние дольки подойдут для груди большой с целью ее поддержки, чтобы иметь правильную форму.

Помните также, что первые 2-3 недели после операции у вас есть серьезные ограничения по нагрузкам. Нельзя поднимать тяжести и спать на боку. вы не можете водить автомобиль, чтобы не передавить результат работы ремнем безопасности. Есть и ограничения по интимным отношениям.

Но это все ничто по сравнению с той радостью и вниманием, которые вы получите в результате операции. И эти радости будут с вами всегда и сопутствовать удивительным вниманием на пути вашей жизни!