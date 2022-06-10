В Японии массово провели магический обряд «принуждения к смерти» Путина Дания готова оказать мощную поддержку реконструкции и послевоенному восстановлению Украины — глава МИД » Бритни Спирс вышла замуж, несмотря на попытку бывшего мужа сорвать свадьбу Спустя семь месяцев после того, как американский суд отменил опеку над Бритни Спирс, певица вышла замуж за Сэма Асгари. Церемония состоялась в Калифорнии в четверг. Однако бракосочетание едва не сорвалось: бывший супруг Спирс Джейсон Александер попытался проникнуть на церемонию и вдобавок транслировал происходившее через «Инстаграм». Департамент шерифа округа Вентура сообщил, что сотрудникам службы безопасности пришлось применить силу. Александеру были предъявлены обвинения в четырех мелких правонарушениях: проникновении на частную территорию, нанесении побоев и вандализме, поскольку во время потасовки с охраной бывший возлюбленный расколотил какой-то предмет. «Он смог проникнуть на территорию и столкнулся с охраной», — сказал представитель полиции. Брак Александера и Спирс в 2004 году стал одним из самых скоротечных в истории шоу-бизнеса: он был аннулирован всего через 55 часов после его заключения. На записи видно, как Александер блуждает по дому в поисках бывшей супруги, а затем проникает в шатер, где обслуга готовила огромный букет роз. Он утверждал, что Спирс пригласила его, говоря: «Она моя первая жена, моя единственная жена». В результате церемония несколько задержалась, но прошла по плану. Среди гостей, как сообщалось, присутствовали Мадонна, Пэрис Хилтон и Дрю Бэрримор. Донателла Версаче разработала свадебное платье, хотя фотографий его опубликовано не было. Однако отца, мать и сестру певицы, как сообщается, на свадьбу не пригласили: отношения между ними испортились в ходе дела об опекунстве над Спирс. В ноябре 2021 года 40-летняя Спирс наконец избавилась от продолжавшейся 13 лет опеки со стороны ее отца Джейми, который все эти годы на законных основаниях контролировал многие аспекты жизни певицы. На судебных слушаниях она заявила, что из-за этого, в частности, она не может выйти замуж и родить ребенка. Джейми Спирс утверждал, что опекунство было необходимо для психического здоровья его дочери, но согласился, что ей пора «вернуть контроль над своей жизнью». В апреле этого года она объявила, что забеременела, но позже сообщила, что у нее случился выкидыш. Спирс познакомилась с 28-летним фитнес-инструктором Асгари в 2016 году на съемках клипа на песню Slumber Party. В интервью Персидской службе Би-би-си в марте Асгари сказал, что брак и рождение ребенка должны были состояться еще три года назад. Пара обручилась в сентябре прошлого года, за два месяца до окончания опекунства.