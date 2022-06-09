С начала войны в Британию прибыло более 70 тысяч украинских беженцев

Более 70 тыс. беженцев прибыло из Украины в Британию с начала российского вторжения.

По данным на 7 июня, Британия выдала для украинских граждан 124 400 виз (всего заявлений было подано 154 500).

Британские власти также сообщили, что 9 900 несовершеннолетних украинцев получили места в английских школах (всего заявлений было подано 11 400).

Страны Евросоюза разрешают беженцам из Украины въезжать в ЕС и находиться на его территории без визы в течение трех лет.

В Британии для украинских беженцев действует два типа виз — семейные (для тех, у кого в Британии проживают родственники) и спонсорские (в этом случае украинцам необходимо найти «спонсора» в Британии, то есть человека, который согласится приютить их у себя дома).

Как сами украинцы, так и их потенциальные спонсоры в Британии жалуются на задержки с получением необходимых для въезда документов. Также сообщалось, что уже приехавшие в страну украинцы сталкиваются с задержками в предоставлении мест в школах для детей.