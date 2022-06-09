Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії

Американська корпорація Microsoft суттєво скорочує свій бізнес в Росії, приєднуючись до переліку відомих технологічних компаній, які скорочують діяльність або зовсім йдуть з РФ після її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

«У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в Росії», — йдеться в повідомленні компанії.

«Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі», — додали в Microsoft.

За словами представника компанії, постраждають понад 400 співробітників.

«Ми тісно співпрацюємо з постраждалими cпівробітниками, щоб забезпечити шанобливе ставлення до них і нашу цілковиту підтримку в цей складний час», — йдеться у заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і свої офіси.