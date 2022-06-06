ЗСУ успішно контратакували росіян у Сєвєродонецьку – ISW Командував 5-ю армією РФ: українські війська ліквідували під Лисичанськом ще одного російського генерала » Лавров не попал в Сербию: соседние страны закрыли ему небо Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Визит в Сербию был запланирован на 6-7 июня. «Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — заявила представительница МИД России Мария Захарова в воскресенье вечером в эфире итальянского телеканала La7. По словам главы правительства Сербии Аны Брнабич, переговоры с балканскими соседями по ситуации с Лавровым ведет лично президент страны Александр Вучич.