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Лавров не попал в Сербию: соседние страны закрыли ему небо

Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство.

Визит в Сербию был запланирован на 6-7 июня.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — заявила представительница МИД России Мария Захарова в воскресенье вечером в эфире итальянского телеканала La7.

По словам главы правительства Сербии Аны Брнабич, переговоры с балканскими соседями по ситуации с Лавровым ведет лично президент страны Александр Вучич.

6 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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