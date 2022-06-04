Британия, Польша и Украина хотят создать вокруг России «санитарный кордон»

В течение нескольких последних недель в Европе активно обсуждается инициатива премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании нового политического, военного и экономического союза государств. В этот новый блок, который иногда называют «Межморьем», наряду с самой Великобританией, могли бы вступить государства Балтии, Польша, Украина и, возможно, Турция, а одной из главных целей стала бы гарантия безопасности Украины.

«Самым главным фактором европейской безопасности являются гарантии со стороны США»

У этого предложения есть как сторонники, так и противники. Например, аналитик Польского института международных отношений (PISM) политолог Агнешка Легуцка (Agnieszka Legucka) не считает удачной идею осовремененного воплощения проекта «Межморье». В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» она напомнила, что подобная инициатива озвучивалась и в те дни, когда Украина искала возможных гарантов её безопасности, и тогда говорилось о возможности заключения союза с участием самой Украины, а также Великобритании и Польши.

«Россию беспокоит «экспансия НАТО», и Украина старается что-то придумать для себя, чтобы не раздражать «Восточного соседа». Но я думаю, что идея «параллельного НАТО», которая существовала в 90-е годы, не помогает и не становится ответом для стран, которые ищут безопасности перед угрозой со стороны России. Даже программа «Партнерство ради мира» не становится ответом на угрозы. Это показывает заявка на членство в Североатлантическом блоке от Финляндии и Швеции», – аргументирует свою позицию Агнешка Легуцка, и подчёркивает, что, оглядываясь в прошлое, можно убедиться: гарантом безопасности от угроз со стороны России является только НАТО. Правда, это распространяется только на те страны, которые уже входят в Североатлантический альянс.

Собеседница «Голоса Америки» также высказывает опасение, что другие международные союзы, которые будут работать параллельно, могут уменьшить структуру НАТО, поэтому они не будут так же хорошо гарантировать безопасность членов этой новой группы. «Потому что самым главным фактором европейской безопасности все-таки являются гарантии со стороны США. Мы можем это оспаривать внутри Европы, но если вдруг что-то происходит на Европейском континенте, то только США становятся источником безопасности на трансатлантическом направлении. И это очень хорошо видно на примере российско-украинского конфликта», – подчёркивает аналитик Польского института международных отношений.

«Для реализации этого проекта мало шансов»

Приглашённый эксперт расположенного в Таллинне Международного центра по вопросам обороны и безопасности (ICDS) Игорь Грецкий обратил внимание, что предложение о создании нового военно-политико-экономического блока с участием ряда стран центральной и восточной Европы прозвучало не напрямую от правительства Соединённого Королевства, а через европейскую прессу. Кроме того, по мнению эксперта, пока не хватает конкретики относительно целей данного проекта.

«По всей видимости, можно предполагать, что Борис Джонсон таким образом предлагал некий путь сделать Украину членом Евроатлантического сообщества если не де-юре, то де-факто, создав некую новую структуру. И параллельно пытаться как-то заинтересовать Турцию, которая давно стучится в дверь Европейского союза», – сказал Игорь Грецкий в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

На его взгляд, у этого проекта есть очевидные проблемы: не совсем понятно, в чём интерес стран Балтии и Польши, которые уже являются членами НАТО и Европейского союза. Затем, если премьер-министр Великобритании хотел таким образом дать гарантии безопасности Украине, то нужно помнить, что у НАТО есть высокий уровень стандартов гражданского контроля над армией, совместимости вооружений, соответствия законодательства положениям договора и создания организации, обмена разведывательными данными. Наконец, страны НАТО регулярно проводят совместные военные учения. «Как новый проект будет вписываться во все эти стандарты и поддерживать их – это тоже большой вопрос, который требует, в том числе, и финансовых решений. Я думаю, что для реализации этого проекта есть мало шансов», – признаётся Игорь Грецкий.

Вместе с тем, он отмечает: «В европейском пространстве остались лишь два крупных игрока, которые сопротивляются тому, чтобы Украина в сколько-нибудь близкой перспективе стала членом Европейского Союза и НАТО. Это – Франция и Германия, но я думаю, что подавляющее большинство стран Европы выступают в поддержку идеи членства Украины в евроатлантическом сообществе. Я очень хорошо помню, что накануне расширения НАТО и ЕС весной 2004 года, если я не ошибаюсь, Жак Ширак высказал опасение, что новые члены этих структур, представляющие центральную и восточную Европу, будут не столько проевропейскими, сколько проамериканскими. И я думаю, что Франция и Германия в какой-то степени опасаются, что со вступлением Украины в альянс их влияние в НАТО и Евросоюзе ослабнет. Украина – большая страна с населением свыше 40 миллионов человек, и в случае присоединения к евроатлантическим структурам она, скорее всего, не будет испытывать большого пиетета к Берлину и Парижу. Поэтому Германия и Франция пытаются притормозить этот процесс», – подытоживает свой комментарий Игорь Грецкий.

«После завершения войны в Европе сложится некий новый порядок»

Независимый военный и политический обозреватель Юрий Фёдоров прежде всего отметил, что инициатива Бориса Джонсона по созданию нового союза вызвала самые противоречивые оценки.

«Есть ряд людей и в Украине, и в Европе, которые считают, что не должно быть никаких альтернатив Европейскому союзу и НАТО. Однако, если посмотреть на это с точки зрения Украины, то мы увидим два обстоятельства: перспектива вступления Украины в НАТО очень сомнительна из-за позиции ряда стран. Прежде всего – это Франция и Германия, а также примкнувшая к ним Италия. То же самое можно сказать и о перспективе вступления Украины в Европейский Союз, хотя там нет такой блокировки, по крайней мере, официально, тем не менее во Франции выдвинута идея создания некой альтернативной или дополнительной к ЕС структуры, куда могли бы войти и Украина, и Великобритания. Смысл этого предложения довольно прозрачен: этой структурой руководили бы Париж и Берлин, не беря на себя никаких дополнительных обязательств по отношению к этим странам и особенно к Украине», – полагает Юрий Фёдоров.

Поскольку перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО сомнительны, возникает вопрос, как обеспечить безопасность страны перед лицом агрессии с востока. Кстати, идея создания подобного союза государств далеко не нова, она уходит корнями в XIX век, но впервые её сформулировал как политическую доктрину Юзеф Пилсудский. «Уже в этом столетии была озвучена идея политического союза государств от Балтийского моря до Адриатики и Чёрного моря», – напоминает эксперт.

И продолжает: «Почему эта идея актуальна? Потому что уже сегодня ясно, что после завершения войны в Европе сложится некий новый порядок и некая новая система безопасности. Вопрос в том, какой она будет, в этой связи Джонсон и высказал эту идею. Она перспективна, потому что представляет собой вариант концепции санитарного кордона вдоль западной границы России, в данном случае – военно-политического и экономического кордона с тем, чтобы снять, или, по крайней мере, уменьшить возможность повторения агрессии 2014 и 2022 годов».

В этой связи Юрий Фёдоров считает, что создание союза с участием стран Балтии, Польши и Украины под эгидой и под «ядерным зонтиком» Великобритании – это не альтернатива НАТО, но некое дополнение к нему, которое может привести к тому, что если Россия предпримет новую агрессию в отношении Украины, то в дело вступит Польша, которая является членом НАТО. И в таком случае перед Североатлантическим альянсом встанет вопрос о защите государства-члена. При этом собеседник «Голоса Америки» допускает, что если подобный союз будет создан, к нему могут присоединиться и другие страны, например – Чехия, Румыния, Молдова, республики бывшей Югославии. «Эти страны ведь тоже заинтересованы в обеспечении безопасности от угрозы с востока. Тем более, что это означает не ослабление НАТО, а дополнение к нему», – поясняет Юрий Фёдоров.