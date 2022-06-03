У Путина не пришли к единому курсу действий относительно оккупированных территорий Украины, — ISW

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что руководство Российской Федерации, вероятно, не до конца понимает, что делать с территориями Украины, которые были захвачены российскими войсками с начала войны.

Об этом говорится в отчете экспертов, опубликованном на сайте ISW.

В последнее время российские политики и чиновники сделали ряд заявлений, в некоторых случаях противоположных, относительно судьбы оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Так, лидер российской «оппозиционной» политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил недавно, что оккупированные территории Украины могут присоединиться к РФ.

При этом накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время проведение так называемых «референдумов» о присоединении Херсонской и Запорожской областей к РФ невозможно без обеспечения полной безопасности на этих территориях.

Эксперты отмечают, что представитель российского президента не уточнил, что для Кремля означает «обеспечение» полной безопасности.

В ISW также напомнили, что ранее в России заявили о намерении использовать Запорожскую атомную электростанцию на нужды РФ, а также продавать энергию, генерируемую ею, Украине. Это невозможно, так как ЗАЭС физически не подключена к украинской или европейской энергосистеме.

«Кремль продолжает подавать неоднозначные сигналы о своих планах по интеграции оккупированных территорий, что, вероятно, свидетельствует о том, что российское руководство не определилось с единым курсом действий«, — считают эксперты ISW.