США припускають, що генерал Дворніков уже не керує армією Росії в Україні

Про це повідомляють у виданні The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

«Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від бажання захопити всю країну, кажуть високопосадовці США.

У той час як російські війська захоплюють територію, представник Пентагону заявив, що їхній «повільний і поступальний» темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%».

Американці кажуть, що Дворніков після призначення намагався координувати атаки повітряних та наземних підрозділів РФ, яка в перші тижні війни були дуже неузгодженими. Та впродовж останніх двох тижнів генерал зник із поля зору, тому в статті припускають, що він уже не відповідає за військові дії.

Крім того, російські пілоти почали уникати ризиків – вони перетинають кордон, завдають ударів і швидко повертають на територію Росії. Цю тактику рашисти використовували на початку війни, до призначення Дворнікова.

У матеріалі відзначають певний прогрес російських військ на сході. Втім перекривання українцями ліній постачання на Харківщині ставлять окупантів у схоже становище, як наприкінці зими під Києвом.