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Зі Слов’янська до Рівненщини евакуювали близько 90 жителів

На Донеччині зі Слов’янська у середу, 1 червня, близько 90 мешканців, серед яких 14 дітей, виїхали евакуаційним автобусним рейсом до Рівненщини

Про це повідомила Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація.

«Сьогодні, 1 червня, до Рівненщини виїхали близько 90 жителів Слов’янської громади, серед яких – 14 дітей», – йдеться у повідомленні.

Завтра, 2 червня, зі Слов’янська вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра, а 3 червня запланований виїзд до Рівненської області з розселенням.

«Запис на посадку – за телефонами гарячої лінії Слов’янської МВА. Не ризикуйте! Приймайте рішення та збирайтеся!», – наголошують в ОВА.

1 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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