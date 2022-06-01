У берегов Австралии найдено крупнейшее растение в мире. Ему 4,5 тыс. лет Дочь уйгурского полицейского в Синьцзяне приговорили к 10 годам тюрьмы за просмотр турецких фильмов » Зі Слов’янська до Рівненщини евакуювали близько 90 жителів На Донеччині зі Слов’янська у середу, 1 червня, близько 90 мешканців, серед яких 14 дітей, виїхали евакуаційним автобусним рейсом до Рівненщини Про це повідомила Слов’янська міська військово-цивільна адміністрація. «Сьогодні, 1 червня, до Рівненщини виїхали близько 90 жителів Слов’янської громади, серед яких – 14 дітей», – йдеться у повідомленні. Завтра, 2 червня, зі Слов’янська вирушить безкоштовний евакуаційний автобус до Дніпра, а 3 червня запланований виїзд до Рівненської області з розселенням. «Запис на посадку – за телефонами гарячої лінії Слов’янської МВА. Не ризикуйте! Приймайте рішення та збирайтеся!», – наголошують в ОВА.