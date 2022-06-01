У Білорусі із баз зберігання знімають бронетехніку та готують для війни

У Білорусі із баз зберігання знімають танки та бойові машини піхоти.

Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

Генштаб ЗСУ допускає, що білоруська бронетехніка буде передана російським військовим.

«Відзначено зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат», – йдеться у повідомлені Генштабу.

Зараз білоруська армія зберігає повну бойову готовність та проводить навчання поблизу кордону з Україною.

БМП-2 військових Білорусі. Фото: Міноборони Білорусі

Нещодавно Лукашенко розпорядився створити оперативне командування збройних сил Білорусі на південному напрямку.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України.

Також російське військове командування знімає зі зберігання та перекидає до України танки Т-62М та Т-62МВ.

Нещодавно до окупованого міста Мелітополь також прибули танки Т-72Б.

Російські танки Т-72Б в Мелітополі. Травень 2022. Фото з соцмереж

У Ростовській області був помічений ешелон з основними бойовими танками Т-80.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого на території Білорусі були зосереджені десятки тисяч російських військових, частина з яких брала участь у війні на українській території, а також здійснювала ракетні та авіаційні удари.

Білорусь офіційно спростовувала свою участь у війні проти України, але Олександр Лукашенко визнавав, що дозволив РФ скористатися своєю військовою інфраструктурою, щоб завдати удару по Україні.