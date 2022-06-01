У Білорусі із баз зберігання знімають бронетехніку та готують для війни

У Білорусі із баз зберігання знімають танки та бойові машини піхоти.
Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.
Генштаб ЗСУ допускає, що білоруська бронетехніка буде передана російським військовим.
«Відзначено зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат», – йдеться у повідомлені Генштабу.
Зараз білоруська армія зберігає повну бойову готовність та проводить навчання поблизу кордону з Україною.
Нещодавно Лукашенко розпорядився створити оперативне командування збройних сил Білорусі на південному напрямку.
Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України.
Також російське військове командування знімає зі зберігання та перекидає до України танки Т-62М та Т-62МВ.
Нещодавно до окупованого міста Мелітополь також прибули танки Т-72Б.
У Ростовській області був помічений ешелон з основними бойовими танками Т-80.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого на території Білорусі були зосереджені десятки тисяч російських військових, частина з яких брала участь у війні на українській території, а також здійснювала ракетні та авіаційні удари.
Білорусь офіційно спростовувала свою участь у війні проти України, але Олександр Лукашенко визнавав, що дозволив РФ скористатися своєю військовою інфраструктурою, щоб завдати удару по Україні.
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