 
«  
  »

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

Парламент звернувся до РНБО з вимогою  застосування персональних санкцій проти церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Під санкції потрапляють 8 осіб:

-16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило

— керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон

— заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрей Микола Балашов

— митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон

— архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима

— протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича

— митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича,

— російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча

31 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  