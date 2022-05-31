Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Омбудсмена В Кремлі планують призначити Януковича на чолі всіх окупованих територій України » Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ Парламент звернувся до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Під санкції потрапляють 8 осіб: -16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило — керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон — заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрей Микола Балашов — митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон — архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима — протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича — митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича, — російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча