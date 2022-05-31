Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила та інших діячів РПЦ

Парламент звернувся до РНБО з вимогою застосування персональних санкцій проти церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Під санкції потрапляють 8 осіб:
-16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило
— керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон
— заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрей Микола Балашов
— митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон
— архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима
— протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога Владимирова Артемія Володимировича
— митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича,
— російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія Ілліча
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