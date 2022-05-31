Українська волонтерська команда «В тилу» запустила платформу “Виробники в тилу” З’явилися унікальні кадри прориву українських вертольотів до «Азовсталі» » У Європарламенті розкритикували компроміс ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії Члени Європарламенту розкритикували компроміс країн ЄС щодо нафтового ембарго як недостатній крок проти Росії. Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в публікації Spiegel Online. Євродепутат від «зелених» Расмус Андресен заявив про абсолютне розчарування тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи. «Напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал», – заявив він. ЄС має бути «амбіційнішим, але це крок у правильному напрямку», — написав у Twitter лідер консервативної групи ЄНП Манфред Вебер (ХСС). Віцепрезидентка Європарламенту, депутатка від Вільної демократичної партії Нікола Бер заявила, що 27 главам держав та урядів «не вдалося зробити великий стрибок». «Через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань», — зазначила вона.