Проти РФ готують масовий цивільний позов для відшкодування збитків постраждалим від війни українцям

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на лондонського юриста Джейсона МакК’ю, який координує ініціативу.

МакКью розповів виданню в інтерв’ю у Києві, що команда з сотень юристів та кількох великих юридичних фірм планує порушити безліч позовів у різних юрисдикціях, включаючи Британію та США, проти різних цілей.

План полягає в тому, щоб використати судові рішення Великої Британії та США для арешту російських активів у всьому світі. Цілями, ймовірно, будуть російські державні та приватні військові компанії, такі як група Вагнера, яка, як вважається, активно діє в Україні.

МакК’ю зазначив, що позови будуть подані також проти бізнесменів, пов’язаних з військовими діями Росії у більш широкому розумінні. Він вважає, що можна буде зайнятися як активами, які вже потрапили під санкції, так і тими, що ще не потрапили під санкції.

Груповий позов буде приватною справою, незалежною від української держави. Але, за словами МакК’ю, юристам потрібен доступ до доказів та розвідданих України.

Український депутат та бізнесмен Сергій Тарута підтримав ініціативу, організовуючи зустрічі юристів та слідчих з українськими чиновниками. За словами Тарути, основними одержувачами компенсації будуть особи, які втратили близьку людину або майно чи отримали тілесні ушкодження, за ними йдуть державні та місцеві установи і лише потім підприємства. За його оцінкою, загальна сума потенційного позову може становити не менше 1 трлн доларів.

Декілька груп розслідувальників приєдналися до команди, щоб допомогти знайти активи бізнесменів, які, на їхню думку, причетні до воєнних дій Росії. Серед них Bellingcat, група, яка вже кілька років займається розслідуванням діяльності групи Вагнера та інших російських приватних військових компаній.

Ключовою частиною справи буде заява про те, що російське вторгнення – це не лише агресивна війна, а й те, що воно принаймні частково підпадає під юридичне визначення тероризму, що полегшило б пошук активів.

МакК’ю має великий досвід у подібних справах меншого масштабу, перша з яких була виграна від імені жертв вибуху в Омі 1998 року у Північній Ірландії.

Набагато масштабніша українська справа, ймовірно, буде діяти за схожими принципами, хоча вона буде більше зосереджена на отриманні фінансової компенсації людям, які втратили своїх близьких, майно чи бізнес.

МакК’ю визнав, що попереду буде величезна робота для перевірки та ранжування справ і створення «ієрархії жертв», і що переслідувані особи, ймовірно, докладатимуть зусиль, щоб перемістити чи приховати свої активи. Однак він сказав, що вважає, що справа має хороші шанси на успіх.