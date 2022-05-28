Россия нарушила Конвенцию ООН о геноциде — аналитики

К такому выводу пришли независимо друг от друга две экспертные группы — New Lines Institute и Центр Рауля Валленберга. Копии их докладов попали в распоряжение CNN. Эксперты от обеих организаций работали в Украине в марте.

По их мнению, Россия нарушила две статьи Конвенции. В статье 2 говорится, что геноцид — это «действия с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу». А в статье 3 говорится о «прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида».

Это касается как задокументированных действий российской армии в захваченных населенных пунктах, так и слов высших должностных лиц РФ, включая президента Владимира Путина, и телепропагандистов — о том, что Украина не имеет права на существование как независимое государство, что это «нацистское государство» и так далее.