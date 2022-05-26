Лондон и Мадрид призвали НАТО противодействовать деятельности России в Африке Російські окупанти знову накопичують війська й ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей » Принц Чарльз приїхав до українських біженців у центрі допомоги До Румунії Принц Уельський прибув, щоб висловити підтримку українським біженцям Про це повідомляють у BBC. Зазначається, що принц Чарльз відвідав центр поблизу Бухареста, який підтримує зростальну кількість українських біженців Також відомо, що старший син королеви Великобританії Єлизавети II рішуче висловлювався щодо жорстокої агресії, заподіяної Росією Україні. Відомо, що Принц також має давні зв’язки з Румунією, тут він має благодійний фонд. Нагадаємо, вимушено переміщені люди з України допомагають іншим біженцям на вокзалі у Бухаресті. Наразі уряд країни роздає безплатні квитки на потяг українським біженцям, які прибувають до Румунії. Вони можуть переїхати до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Словаччини та Болгарії.