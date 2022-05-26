Українська ППО збила російську ракету над Сумами МЗС Британії: російську агресію можна зупинити лише силою » Бои с оккупантами достигли максимальной интенсивности, – Маляр На сегодня агрессор совершает интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе. Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 26 мая. Маляр указала, что российские оккупанты используют тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию. «Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и потери с нашей стороны неизбежны», — подчеркнула Маляр.