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Бои с оккупантами достигли максимальной интенсивности, – Маляр

На сегодня агрессор совершает интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе. Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 26 мая.

Маляр указала, что российские оккупанты используют тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.

«Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и потери с нашей стороны неизбежны», — подчеркнула Маляр.

26 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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