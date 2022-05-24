У небі над Україною знищили російського генерал-майора

У небі над Україною збили винищувач і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.
Джерело: російська служба ВВС з посиланням на трьох колишніх підлеглих Боташова
Деталі: Підлеглі підтримували зв’язок із Боташевим після закінчення служби та погодилися на коментар на умовах анонімності з міркувань особистої безпеки.
Зазначається, що Боташев — найвисокопоставленіший льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку.
Припускають, що його участь у повітряних боях може свідчити про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, або ж про брак висококласних фахівців в РФ.
22 травня генштаб України повідомив, що у небі над Луганською областю збили російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватись.
Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив, що в Україні відставний генерал виконував завдання на Су-25.
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