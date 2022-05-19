Муж камалии приобрел два истребителя для ВСУ

Украинская певица Камалия активно занимается волонтерством и помогает больницам и пострадавшим от войны в Украине. Недавно она поделилась историей, как ее муж, украинско-британский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур помог украинской армии.

По словам Камалии, Захур вместе с другими богатыми друзьями, приобрел для украинских бойцов два истребителя. Также Камалия призналась, что ее муж не хочет разглашать, что помогает украинской армии:

“Захур дал мне зеленый свет, это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают”, — сказала артистка.