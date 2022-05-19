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Муж камалии приобрел два истребителя для ВСУ

Украинская певица Камалия активно занимается волонтерством и помогает больницам и пострадавшим от войны в Украине. Недавно  она поделилась историей, как ее муж, украинско-британский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур помог украинской армии.

По словам Камалии, Захур вместе с другими богатыми друзьями, приобрел для украинских бойцов два истребителя.  Также Камалия призналась, что ее муж не хочет разглашать, что помогает украинской армии:

“Захур дал мне зеленый свет, это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают”, — сказала артистка.

19 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Светская жизнь, Украина

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