Исследование рынка съемного жилья в столице показало, что аренда подешевела

Активность на платформах аренды жилья увеличилась, ведь 60% опрошенных арендодателей за последние месяцы потеряли предыдущих арендаторов. Так что 90% из них уже активно ищут новых и даже готовы идти навстречу потенциальным жильцам.

Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатку снизилась на 1 590 гривен и составляет 7 945 гривен, двухкомнатной — на 4 879 гривен (11 198 гривен), трехкомнатной — на 8 087 гривен (16 426 гривен).

Аналитика OLX Недвижимость по районам свидетельствует о том, что легче всего найти однокомнатку (самый популярный тип квартиры) в Дарницком районе. Здесь выбор жилья из 2 994 вариантов со средней ценой 8 000 гривен в месяц. Такая же средняя стоимость аренды и в Шевченковском и Соломенском районах. Если ищете, где дешевле снимать квартиру, обратите внимание на Деснянский район, где месячная плата будет около 6 000 гривен.

В западных регионах, учитывая спрос, цены наоборот выросли. В Ивано-Франковске помесячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 гривен, двухкомнатная обойдется в 11 702 гривен, трехкомнатная — в 17 553 гривен. А вот в Калуше, городке в 30 километрах от Франковска, о котором теперь знает вся Европа, популярность не повлияла на цену аренды. Однокомнатную квартиру в городе по-прежнему можно снять за 3 000 гривен в месяц. Также на олх есть объявления о сдаче двухкомнаток. Средняя месячная стоимость — 6 000 гривен.

В Хмельницком предложения по аренде квартир более доступны, чем в других западных областях: однокомнатная квартира обойдется в 6 000 гривен в месяц, двухкомнатная — в 8 000 гривен, а за трехкомнатную квартиру нужно отдать, в среднем, 12 000 гривен в месяц. Похожие цены и в Черкассах. Однокомнатки и двухкомнатки стоят так же, как и в Хмельницком, а вот трехкомнатное жилье можно арендовать на тысячу гривен дешевле — за 11 000 гривен в месяц. В свою очередь, в Полтаве аренда однокомнатной квартиры обойдется в 8 000 гривен, за двухкомнатную попросят около 10 000 гривен, трехкомнатное жилье будет стоить ориентировочно 15 000 гривен.