Дефолт все ближче: РФ введуть нові обмеження на держборг РФ – Bloomberg

Сполучені Штати планують позбавити Росію можливості платити за державними облігаціями, що робить дефолт РФ неминучим.

Як повідомляє «Європейська правда», про це, посилаючись на свої джерела, пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, Мінфін США планує не продовжувати дію генеральної ліцензії, яка дозволяла власникам російських державних облігацій навіть за умови санкцій, отримувати по ним виплати.

Термін дії цієї ліцензії добігає кінця 25 травня.

Такий крок повністю позбавить Росію можливості платити за державними облігаціями, що зробить дефолт практично неминучим.

Втім, співрозмовники Bloomberg уточнюють, що остаточне рішення ще не прийняте.

Проти цього кроку – аргумент, виплата Росією по боргах веде до зменшення її резервів, а це зменшує її спроможність продовжувати агресію проти України.

З іншого боку, влада США розглядає це обмеження як посилення фінансового тиску на РФ, наслідки якого будуть для російської економіки більш руйнівними.