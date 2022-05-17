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ЗСУ знищили ще одного росыйського комбрига

У Муромі Володимирської області у вівторок поховали полковника Дениса Козлова, який командував 12-ю окремою гвардійською інженерною Кенігсберзько-Городокською Червонопрапорною бригадою

Про це повідомляє видання «Муром24».

Як йдеться у матеріалі, полковник загинув 11 травня при наведенні понтонної переправи для подальшого просування військ.

Саме в цей час російська армія зазнала великих втрат, намагаючись налагодити понтонну переправу через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка Луганської області.

Ця бригада втрачає вже другого командира з початку російського вторгнення в Україну: 14 березня на території України було вбито полковника Сергія Порохню.

Примітно, що за два дні до загибелі полковник Козлов брав участь у святковому мітингу з нагоди 77-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні у селищі Чишми у Башкирії, де дислокується 12-а бригада.

17 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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