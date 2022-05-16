В Україні знову заборонили Комуністичну партію

Про це повідомила народна депутатка Ольга Совгиря у Telegram.

«Через більш ніж шість років після ухвалення закону про декомунізацію в Україні остаточно заборонено Комуністичну партію», — написала вона.

Совгиря нагадала, що закон про декомунізацію був ухвалений ще в 2015 році, проте ним передбачалось засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди, але питання про заборону партії мав вирішити суд.

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 16 грудня 2015 року припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржено.

«Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу. Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу», — підсумувала нардепка.