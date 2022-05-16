Перспективы Avalanche во втором квартале 2022 года

Среди альткоинов Avalanche занимает особое место. Криптовалюта в последнее время растет в цене, и это только начало ее триумфа.

Криптоинвесторы приходят на рынок с разными целями. Но их роднит интерес к тому, что индустрия может давать повышенную прибыль. За прошлый год многие токены существенно подорожали, увеличив состояния держателей. Но и короткие торги с альткоинами могут быть выгодными. Если следить за инновациями в блокчейне, можно неплохо заработать.

Среди популярных виртуальных валют выделяется Avalanche https://www.aax.com/ru-RU/crypto/avalanche/ (AVAX). Этот токен остается в топ-10 криптовалют по уровню капитализации рынка. Есть поводы думать, что что AVAX останется на коне в ближайшие месяцы.

Не просто «еще один токен»

Были времена, когда держатели биткоина искоса посматривали на эфириум. А теперь это вторая в мире криптовалюта. Блокчейн ETH одним из первых стал включать в себя смарт-контракты, что и сделало его таким популярным. На его позиции повлияло и то, что разработчики годами бьются над тем, чтобы подтверждение транзакций было энергосберегающим.

На фоне эфира Avalanche кажется одним из малоизвестных альткоинов. Но у него есть одна уникальная особенность. Это гетерогенная сеть взаимодействующих между собой блокчейнов, в которой наборы валидаторов помогают масштабированию. Непрофессионалам сложно понять, что это такое. Это способ создавать уникальные и независимые решения в подсетях, в каждой из которых действуют свои ставки. Это вкратце, ниже приведено более подробное пояснение.

Что такое подсети

Подсети – это решение разработчиков токена Avalanche, позволяющее устранить проблему взаимодействия, от которой страдает весь криптомир. Разрозненность большинства блокчейнов создает проблемы интеграции и управления базой, в целом. Так задумано ради безопасности проектов.

Подсеть Avalanche, вторичная по сути, позволяет программистам создавать собственные подсети с уникальным набором валидаторов (стейкеров). И даже выпускать в них свои токены.

Монеты AVAX по-прежнему используются для стейкинга в основной подсети Avalanche. Так называют вариант пассивного заработка, при котором хранящиеся в системе активы участвуют в алгоритме подтверждения операций. И приносят владельцу прибыль в виде комиссий за эти сделки. По сути, сеть доплачивает за хранение средств, если их не выводить оттуда.

Такой подход привлекает разработчиков, потому что уже готовые системы на базе блокчейна, которые надо слегка адаптировать под себя, требуются большим спросом. Инвесторам нравится внимание публики к AVAX. И все больше людей меняет фиатные валюты или другие токены на эту валюту.

Что с цифрами

Аналитика по эффективности инвестирования в Avalanche впечатляет. Общая стоимость активов является ключевой метрикой. В данном случае она составляет около $21 миллиарда.

Никто не хочет вкладывать средства в альткоины, которые не покупают. Или разработчики которых могут исчезнуть с рынка. А тут объем инвестиций в токен растет.

Что касается AVAX, то одно из основных качеств монеты, которое привлекает инвесторов, это скорость проведения сделки. Прием заявки, подтверждение и завершение операции требуют менее одной секунды. Для рынка цифровых денег это уникальная ситуация, обычно операции в блокчейне длятся гораздо больше.

Перевести биткоины в моменты отсутствия ажиотажа займет 30 минут.

Транзакции с эфиром требуют около 6 минут.

Токен Solana, один из самых быстрых, требует 5 секунд до финального закрытия сделки.

В общем, сеть Avalanche флагман в области скорости проводок.

Какие еще преимущества есть у AVAX

Сеть Avalanche не просто быстрая, она еще и легко масштабируемая. Потому ее внутренняя валюта и показывает впечатляющий рост на фоне других токенов. Заметно, что разработчики продумывали систему тщательно, а не запускали ее на скорую руку только ради прибыли.

Перспективы проекта кажутся оптимистичными. Вероятнее всего, сеть продолжит расти, не теряя позиции в топ-10 по уровню капитализации. Так что при рассмотрении варианта покупки альткоинов, AVAX в ближайшем квартале может стать одним из наилучших решений.

Интересную тему расскрыли в Academy AAX игры на блокчейне, что это такое и как на них заработать. Мы, в свою очередь, тоже хотим уделить этой актуальной теме внимание и расскрыть ее подробно в следующей нашей публикации. Следите за нашими обновлениями.