Американські дипломати повернулись до України: посольство у Києві невдовзі відновить роботу, – Блінкен

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

«Американські дипломати повернулися в Україну після кількох тижнів роботи з Польщі. Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, і дуже скоро ми відновимо роботу», – сказав Блінкен.

Також він зазначив, що президент Джо Байден нещодавно висунув Бріджит Брінк на посаду наступного посла США в Україні.

«Вона видатний дипломат-ветеран. Ми сподіваємося, що Сенат швидко схвалить її кандидатуру, так само, як сподіваємося, що Конгрес швидко ухвалить законопроєкт про додаткове фінансування в розмірі 40 мільярдів доларів, щоб гарантувати нашу здатність надавати допомогу Україні безперерво», – додає Блінкен.