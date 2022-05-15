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За півтори доби орки стягнули понад 2,5 тис. техніки на Луганщину

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай переконаний, мета окупантів одна: вийти на адміністративні кордони Луганщини, проте плани їх складаються з двох частин

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Один з варіантів окупантів – захоплення Сєверодонецька як обласний центр. Другий варіант – перерізати трасу «Бахмут-Лисичанськ», таким чином унеможливити постачання як і боєкомплектів, так і гуманітарних вантажів – тобто область буде просто відрізана повністю», – сказав Гайдай.

Голова ОВА додав, що не зважаючи на дуже складну ситуацію на Луганщині, сьогодні все ж вдалось евакуювати 17 людей.

«Троє з цих 17 – діти. Зараз вони в безпеці. Будемо надалі намагатись евакуювати людей, однак скажу, що кожна поїздка, чи в Сєвєродонецьк. чи в Лисичанськ, що в Гірську громаду – це «лотерея», може прилетіти в будь-який момент і може статись трагедія», – наголосив Гайдай.

15 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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