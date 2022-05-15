У 80-й десантній бригаді розповіли, як розгромили росіян на переправі через Сіверський Донець

80 окрема десантно-штурмова бригада (Львів) повідомила, що саме її військові розгромили росіян під час спроби переправитися через Сіверський Донець.

Раніше соцмережі та провідні ЗМІ світу заполонили фотографії наслідків знищення російської військової техніки під час спроби росіян переправитися через цю річку.

«Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку, що на східному напрямку, артилерія 80 окремої десантно-штурмової бригади в черговий раз нанесла потужні удари по ворогу, в результі яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи», — йдеться в повідомленні.

За словами військових, артилеристи-десантники у взаємодії з розвідкою знищили щонайменше 73 одиниці техніки: танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку.

«Незважаючи на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та перепавити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населенних пунків», — розповідають у 80-й бригаді.

Відсіч росіянам після цього дали штурмові підрозділи бригади.

«Запеклі важкі бої тривали близько двох діб. Завдяки професіоналізму та навичках особового складу в користуванні ПТРК “Джавелін” та NLAW, наші бійці добре дали «по зубам» окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно», — повідомили військові.

Десантники зазначають, що під час боїв ліквідували цілу батальйонно-тактичну групу росіян, які зазнали великих втрат.

«Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади, висловлюють щиру братерську подяку віськовослужбовцям інших підрозділів ЗСУ, що бились пліч-о-пліч, допомагаючи вогнем. Це спільна перемога українського війська», — відзначають військові 80-ї бригади.

У п’ятничному зведенні розвідки британське міністерство оборони заявило, що українські війська успішно запобігли спробі росіян переправитися через річку на Донбасі.

Посилаючись на фото, міністерство стверджує, що під час переправи через Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значні сили — щонайменше одну батальйонну тактичну групу, а понтонне мостове обладнання було виведене з ладу під час форсування річки.

Переправа через річку в умовах конфлікту вважається вкрай ризикованим маневром, і це свідчить про тиск, який чиниться на російське командування з метою досягнення прогресу на сході України, оцінює ситуацію британське міністерство оборони.

Напередодні радник голови МВС України Віктор Андрусів заявляв, що це сталося поблизу Білогорівки в Луганській області. Андрусів стверджував, що українські військові «розбили цілу батальйонно-тактичну групу».

В Росії, за звичай, батальйонно-тактична група складається з 600-800 солдат та офіцерів.