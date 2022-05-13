Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО

Міністр оборони Петер Гульквіст заявив, що Швеція готова до реакції РФ на інтеграцію країни до НАТО
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції з боку Росії. Дозвольте сказати, що в такому випадку ми готові мати справу з будь-якою зворотною відповіддю» – сказав Петер Гульквіст.
Міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що приєднання Швеції до НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь усім державам Балтійського моря.
«Членство Швеції в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, матиме ефект запобігання конфлікту в Північній Європі», – вважає Лінде.
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