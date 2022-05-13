Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції з боку Росії. Дозвольте сказати, що в такому випадку ми готові мати справу з будь-якою зворотною відповіддю» – сказав Петер Гульквіст.

Міністр закордонних справ Анн Лінде вважає, що приєднання Швеції до НАТО матиме стабілізуючий ефект і принесе користь усім державам Балтійського моря.

«Членство Швеції в НАТО підвищить поріг для військових конфліктів і, таким чином, матиме ефект запобігання конфлікту в Північній Європі», – вважає Лінде.