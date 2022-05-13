RM-70: “чехословацькі” аналоги “градів” вже в Україні США отрезали ЦБ РФ от последних долларов в своей юрисдикции » Минобороны Британии: продвинуться на фронтах России не удалось Министерство обороны Великобритании в очередной кратенькой сводке о войне комментирует, в частности, разгром российских частей при попытке форсировать Северский Донец. «Попытка переправиться через реку при сопротивлении противника — это очень рискованный маневр, и он свидетельствует о том, что на российских командиров давят, требуя прогресса в восточной Украине. Российским силам не удалось добиться существенного продвижения, несмотря на то, что они сконцентрировали силы в этом районе, до того выведя и перебросив части из Киевской и Черниговской областей», — пишет минобороны.