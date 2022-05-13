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Минобороны Британии: продвинуться на фронтах России не удалось

Министерство обороны Великобритании в очередной кратенькой сводке о войне комментирует, в частности, разгром российских частей при попытке форсировать Северский Донец.

«Попытка переправиться через реку при сопротивлении противника — это очень рискованный маневр, и он свидетельствует о том, что на российских командиров давят, требуя прогресса в восточной Украине. Российским силам не удалось добиться существенного продвижения, несмотря на то, что они сконцентрировали силы в этом районе, до того выведя и перебросив части из Киевской и Черниговской областей», — пишет минобороны.

сводка британского МО
13 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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