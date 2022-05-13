Как парень из села попал в список Forbes

Прежде чем стать одним из богатейших людей Украины, Ивахив Степан преодолел немалый путь. В этой статье поговорим о Степане Петровиче, о его молодости и карьере. Родился Степан в обычной семье небольшого села Андреевка Львовской области. Воспитывался в неполной семье, мама Мария Ивановна — учитель математики с детства прививала сыну любовь к сложному предмету. В будущем те знания, что передала ему мама откроют большие возможности в карьере. В школу ходил с удовольствием, не прогуливал и закончил ее с отличием. После 8 классов образования помогал маме по хозяйству и подрабатывал на стройке, а через несколько лет пошел служить в Вооруженные силы. Отслужив 2 года, Степан Ивахив принял решение поступать в Институт управления водными ресурсами города Ровно. В 1992 году получил красный диплом инженера-строителя. Во время обучения Степан познакомился с девушкой, спустя год пара решила пожениться, а в 1994 году Светлана родила первого ребенка — дочь Татьяну. Роль любящего отца параллельно совмещалась с продвижением карьеры бизнесмена, о которой расскажу немного позже. Через время семья вновь пополнилась, в 2003 году жена родила предпринимателю сына Антона, а в 2012 на свет появилась еще одна дочка — Анна.

Карьера Степана Петровича Ивахив

Начинал Ивахив свою предпринимательскую деятельность вместе с односельчанином Игорем Еремеевым, сразу после окончания института мужчины решили заняться пошивом кожаных изделий. Но так сильно увлекшись торговлей, в Луцке этот бизнес решили реформировать в ООО «Торговый дом-Континиум», а вскоре бизнесмены начали перепродавать энергоносители, поскольку это было более востребовано и прибыльно.

Именно с этого события можно уже говорить о создании Ивахивом и Еремеевым «Западной нефтяной группы».

Этот бизнес стал для Степана Петровича значимым, на сегодня, сеть WOG является крупнейшим импортером топлива в Украине. Первую заправку открыли 22 года назад на Волыни, а через 3 года с дня основания WOG, насчитывало более 200 заправочных станций по всем городам Украины. Специалистами компании было разработано высококачественное топливо «Mustang 95», «Mustang 100», а также газ LPG MUSTANG, который с 2014 года используют в новых скоростных поездах.

Клиенты положительно отзываются о деятельности АЗС по таким причинам:

обслуживание;

новейшие технологии;

качество бензина;

бонусы, акции для клиентов, WOG Pride;

комфортные WOG Cafe с большим ассортиментом;

автомойки;

WOG Pay.

Благотворительность Степана Ивахова

Степан Петрович постоянно помогает родному краю. Так в Ковеле объединившись с городской администрацией Ивахив заменили все старые окна в школах на качественные металлопластиковые. Бизнесмен поддерживает культурное наследие Украины, к всеукраинскому дню библиотек из-под печати дополнительный тираж в одну тысячу книг популярной украинской писательницы Марии Матиос.

В Ратном он помог в капитальном ремонте отделения интенсивной терапии, в отделение закупили современное оборудование среди которого новейшие аппараты искусственной вентиляции легких, что очень важно при лечении Короновирусной инфекции.

Ежегодно фонд предпринимателя дарит дошкольникам, детям-сиротам и школьникам младших классов Волыни вкусные новогодние подарки.

Компромат на Степана Ивахива

Практически у каждого успешного бизнесмена бывают случаи, когда конкуренты хотят очернить репутацию. Так вышло и со Степаном Ивахив, в 2016 году появились новости, что Государственная фискальная служба обвиняет Ивахива и его компаньона Лагура в уклонении от уплаты налогов. Более того, в июле этого же года предпринимателям пришло письмо о том, что акцизный сбор увеличивают на 400 млн грн. Бизнесмены подали иск в суд, в результате чего не только выиграли, но и развенчали слухи о банкротстве West Oil Group. В суде было доказано, что Ивахив и Лагур все же платили налоги вовремя и не имели конфликтных ситуаций с налоговой. А после суда, в период 2016-2019 годов « Торговый дом-Континиум» и « WOG» в ходе проверок ничего не нарушила.

Долги WOG

Также пошли слухи, что компания «WOG» — обанкротилась и погрязла в долгах. Любой проект требует вложений, а тем более настолько масштабный. «ВОГ ТРЕЙДИНГ» чтобы постоянно улучшать качество продукции, сервиса, строить новые АЗС потребовались кредитные средства. К сожалению, после смерти Игоря Еремеева, задолженность все же была, но она не застопорилась. Банками Ощад и Пумб проведена реструктуризация и согласно договору компания возвращает средства четко по срокам, поэтому финансовое положение WOG вполне стабильно, чтобы расти дальше и радовать своих клиентов.

Кроме развития компании, WOG занимается вместе с клиентами благотворительностью, например проект «Дорога к сердцу» собрал почти полтора миллиона гривен на закупку медицинского оборудования для больниц, а пожертвования с акции «Пробег с верой в сердце» передадут детям с заболеванием сердца. Также на АЗС размещены пункты приема использованных батареек, чтобы уменьшить выброс химических веществ.