Венгрия не согласится на эмбарго против нефти РФ, если оно затронет нефтепроводы

Предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитируют европейские СМИ.

По словам Сийярто, такие санкции уничтожат экономику Венгрии.

Он также отметил, что Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии в случае принятия таких ограничительных мер.

Bloomberg отмечает, что, по словам министра, Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти РФ лишь, если они не будут касаться нефтепроводов. В нынешнем виде предложения по санкциям по-прежнему неприемлемы для Венгрии, считает Сийярто.