Найдорожча картина XX століття: портрет Мерилін Монро продали за $195 млн

Один із культових портретів легендарної американської кіноактриси Мерилін Монро продали на аукціоні Christie’s за $195 млн.

Про це пише Bloomberg.

Картина Енді Воргола «Shot Sage Blue Marilyn» після продажу встановила одразу кілька рекордів, ставши:

найдорожчим твором мистецтва XX століття,

найдорожчим твором американського мистецтва,

другим після «Спасителя світу» Леонардо да Вінчі ($450 млн) найдорожчим твором мистецтва в історії.

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images North America

Портрет пішов з молотка у власність американського артдилера Ларрі Гагосяна. Він володіє галереями Gagosian по всьому світу.

Портрет Мерилін Монро має отвори від куль. Про це, зокрема, свідчить слово shot (застрелений – ред.) у назві.

Портрет знаменитої американської кіноакторки для аукціону надав благодійний фонд Томаса та Доріс Амман, що займається питаннями здоров’я дітей та молоді. Всі $195 млн, виручені від продажу картини, підуть на фінансування діяльності фонду.

«Shot Sage Blue Marilyn» був останнім лотом у продажу. Незважаючи на тривалі ставки для багатьох інших лотів, глядачі в нью-йоркському торговому залі Christie’s до останнього залишалися на своїх місцях.

«Попри те, що попередня оцінка картини становила 200 мільйонів доларів, аукціоніст Юссі Пілккенен почав виставляти ставки значно нижче цієї суми, викинувши стартову ставку в 110 мільйонів доларів, потім 120 мільйонів доларів, поки він не почув свою першу реальну пропозицію в 140 мільйонів доларів.

Звідти принаймні три учасники торгів – двоє по телефону та Гагосян у кімнаті швидко підняли ціну на 10 мільйонів доларів», – пише видання.