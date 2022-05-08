ВСУ под Харьковом имеют все возможности отбросить российские войска до границы с РФ, — аналитики ISW​​​​​​​

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Харькова в ближайшие дни или недели могут отбросить подразделения оккупантов к государственной границе с Россией. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW) на основе действий российских войск.

Об этом сказано в отчете по войне России против Украины, опубликованном в субботу, 7 мая, на сайте ISW.

По информации экспертов ISW, российские войска вблизи Харькова разрушили три моста, чтобы замедлить успешное контрнаступление ВСУ в данном регионе.

В отчете подчеркивается, что армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они приняли решение более не пересекать их в другом направлении в ближайшее время.

«Поэтому российские войска силы вряд ли начнут операции по возвращению северо-восточных окраин Харькова, освобожденных украинскими силами, в ближайшее время«, — говорится в отчете.

Эксперты также отмечают успешные действия украинских военных к северо-востоку от Харькова. По их мнению, в ближайшие дни или недели ВСУ, вероятно, продвинутся к российской границе.

В ISW подчеркнули, что контрнаступление украинских военных под Харьковом демонстрирует многообещающие возможности Украины и может создать условия для дальнейших наступательных операций в Харьковской области.