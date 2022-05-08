Українські провайдери почали блокувати доступ до сайту “Прямого” – посилаються на вказівки Нацкомісії з комунікацій

Український провайдер інтернет-зв’язку LanTracе, який працює в Київській області заблокував роботу сайту телеканалу “Прямий”.

Про це стало відомо з повідомлень читачів сайту та клієнтів даної компанії.

Та у наданому службою підтримки переліку заборонених сайтів “Прямого” немає”.

Як повідомили у LanTracе, телеканал “Прямий” внесли у перелік заборонених сайтів згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України.

Втім, як повідомила служба підтримки LanTracе, сайт телеканалу «Прямий» не дозволяють висвітлювати в українському сегменті мережі Інтернет за вказівкою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКРЗІ).

У службі підтримки компанії додали, що це рішення прийнято згідно з повідомленням НКРЗІ, яке надіслали провайдеру.

“Сайт, а також IP, на яких існує вказаний сайт потрапив до переліку заборонених. Він був заблокований дійсно чинного законодавства. Дякуємо за звернення”, – повідомив провайдер.

Але у LanTracе відмовились надавати своїм користувачам будь-які документи, які “дозволяють” блокувати сайт “Прямого” у мережі.

За інформацією сайту YouControl, компанія LanTracе зареєстрована 01.12.2008 за юридичною адресою Україна, 08300, Київська область, місто Бориспіль, вул. Головатого, будинок 4, квартира 35. Керівником організації є Магалецький Олег Володимирович. Розмір статутного капіталу компанії складає 60 тисяч 500 гривень. Слоганом компанії є “Мета нашої діяльності – максимальні задоволення потреб Абонентів”.

ЇЇ засновник, Магалецький Олег має “активну громадянську позицію” та володіє англійською мовою на рівні “вище середнього”.