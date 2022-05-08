Армія Росії не припиняє наступати в Донецькій, Луганській та Херсонській областях

Про це інформує в фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Армія РФ намагається встановити контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей, аби отримати коридор з окупованим Кримом.

«Визначені підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях.

На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків.

Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій», – пишуть у Генштабі.

На Харківщині також продовжую наступ в напрямку Барвінкове та Ізюм на Слов’янськ. Сюди окупанти РФ перекинула дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії. Ізюмі та Кам’янці противник продовжує повітряну розвідку.

Також окупанти продовжують наступати на Донеччині, зокрема Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському та Авдіївському напрямках. На Курахівському – ворог обстрілює з артилерії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

В Лиманському районі противник захопив північну околицю Шандриголове.

На «Азовсталі» в Маріуполі продовжують вести вогонь із артилерії та танків. Армія РФ продовжує довозити озброєння, техніку та боєприпаси.

«На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення», – додають у пресслужбі.

Поблизу Кривого року противник застосовував БпЛА «Орлан-10».

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. В Придністровському регіоні війська перебувають у бойовій готовності «Повна».

«Кораблі чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За добу, 7 травня, ЗСУ знищили вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу «Орлан», два БпЛА типу «Форпост» та дві крилаті ракети. Також два БпЛА типу «Орлан» ліквідували зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

В Україні залишається загроза нанесення авіаударів.