Reuters: ЄС вирішив відстрочити на три місяці ембарго на морські перевезення російської нафти

Європейська комісія прийняла рішення відстрочити введення ембарго на морські перевезення російської нафти. Заборона набуде чинності через три місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що дану пропозицію представник ЄС повинні обговорити сьогодні. Єврокомісія пропонує ввести тримісячний перехідний період до введення заборони на морські перевезення нафти з Росії замість початкового одного місяця.

Це рішення спричинить за собою допомогу з інвестиціями в модернізацію нафтової інфраструктури і пом’якшення наслідків санкцій для країн Євросоюзу.