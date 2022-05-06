Италия передаст Украине дальнебойное оружие В Запорожье вводят длительный комендантский час с 8 по 10 мая » Финляндии пообещали военную поддержку со стороны крупных стран НАТО Речь не идет об имеющем юридическую силу соглашении о гарантиях, поскольку его заключение потребует такого же длительного законодательного процесса, как и прием новых членов в НАТО. Великобритания, США, Германия и Франция пообещали при необходимости оказать военную поддержку Финляндии до официального вступления в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство STT. Речь не идет об имеющем юридическую силу соглашении о гарантиях, поскольку его заключение потребует такого же длительного законодательного процесса, как и прием новых членов в НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже заявил, что его страна придет на помощь Финляндии и Швеции, независимо от того, являются ли эти страны членами НАТО или нет.