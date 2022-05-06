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Финляндии пообещали военную поддержку со стороны крупных стран НАТО

Речь не идет об имеющем юридическую силу соглашении о гарантиях, поскольку его заключение потребует такого же длительного законодательного процесса, как и прием новых членов в НАТО.

Великобритания, США, Германия и Франция пообещали при необходимости оказать военную поддержку Финляндии до официального вступления в НАТО. Об этом сообщает информационное агентство STT.

Речь не идет об имеющем юридическую силу соглашении о гарантиях, поскольку его заключение потребует такого же длительного законодательного процесса, как и прием новых членов в НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже заявил, что его страна придет на помощь Финляндии и Швеции, независимо от того, являются ли эти страны членами НАТО или нет.

6 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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