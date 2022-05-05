За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки

Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ.
За час повномасштабної війни проти України втрати росіян склали:
- особового складу — близько 24700 (+200) військових;
- танків — 1092 (+15) од.;
- бойових броньованих машин — 2651 (+41) од.;
- артилерійських систем — 499 (+8) од.;
- РСЗВ — 169 (+6) од.;
- засоби ППО — 83 (+2) од.;
- літаків — 196 (+2) од.;
- гелікоптерів — 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 1907 (+40) од.;
- кораблів/катерів — 10 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 38 (+0) од.;
- крилатих ракет — 89 (+2) од.
Упродовж 4 травня найбільших втрат росіяни зазнали на Попаснянському напрямку.
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