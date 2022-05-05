ЄС планує заморозити кошти московського патріарха Кирила У Маріуполі загинула психологиня полку «Азов» Наталія Луговська » За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки З 24 лютого до 5 травня росіяни втратили в Україні близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 499 систем артилерії, 312 БПЛА, 196 літаків і 155 гелікоптерів Про це у фейсбуці повідомив Генштаб ЗСУ. За час повномасштабної війни проти України втрати росіян склали: особового складу — близько 24700 (+200) військових;

танків — 1092 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 2651 (+41) од.;

артилерійських систем — 499 (+8) од.;

РСЗВ — 169 (+6) од.;

засоби ППО — 83 (+2) од.;

літаків — 196 (+2) од.;

гелікоптерів — 155 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 1907 (+40) од.;

кораблів/катерів — 10 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 (+9) од.;

спеціальної техніки — 38 (+0) од.;

крилатих ракет — 89 (+2) од. Упродовж 4 травня найбільших втрат росіяни зазнали на Попаснянському напрямку.