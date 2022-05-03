Ніч в Одесі минула без обстрілів

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм.

За його словами, ніч з 2 на 3 травня в Одесі пройшла без обстрілів, не було й грубих порушень подовженої комендантської години.

«Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по Одесі та області, тому загроза таких ударів залишається високою як з території тимчасово окупованого Криму, так і з кораблів чорноморського флоту РФ», – вкзав він.

Сили оборони України утримують позиції, а також стежать за ситуацією у Придністров’ї.

Ворог намагається більш інтенсивно проводити повітряну розвідку, та зазнає значних втрат.