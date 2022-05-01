Нафтове ембарго ЄС проти РФ може запрацювати до кінця року

Євросоюз, який наступного тижня анонсує шостий пакет санкцій проти РФ, планує відрізати Сбєрбанк від системи SWIFT, а запропоноване нафтове ембарго почне повноцінно працювати з кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що ЄС планує запропонувати заборону на імпорт російської нафти з кінця року, а до того моменту поступово вводитимуться обмеження. Раніше повідомлялося, що спершу під заборону може потрапити російська танкерна нафта, а згодом – трубопровідна.

Інші варіанти, які обговорювалися для скорочення нафтових доходів Росії включали встановлення прайс кепів, тобто обмеження цін, а також спеціальні механізми оплати через ескроу-рахунки та тарифи.

Білорусь буде включена до шостого санкційного пакету за її роль у російському вторгненні, у ході якого вона, зокрема, виступала як плацдарм для російських військ.

Серед інших пропозицій, які будуть обговорюватися в рамках нового пакету санкцій, – обмеження на консалтингові та хмарні послуги, а також на купівлю нерухомості. Також може бути схвалено більше індивідуальних санкцій, зокрема на військових чиновників, магнатів та їхніх соратників, а також відповідальних за воєнні злочини росіян в Україні.

Деякі країни-члени також наполягають на посиленні існуючих обмежень на морську торгівлю та порти як частину пакету.