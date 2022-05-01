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Кулеба обговорив з Блінкеном допомогу США у $33 млрд

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, під час якої обговорили допомогу Україні допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів.

ДжерелоДерждеп

Дослівно: «Секретар наголосив на твердій підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України перед обличчям жорстокої агресії Росії».

Деталі: Блінкен повідомив про повернення американських дипломатів в Україну, включаючи перші візити до Львова цього тижня та плани повернутися до Києва якомога швидше.

Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили звернення Байдена до Конгресу США про надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги в розмірі 33 мільярдів доларів, щоб дати Україні можливість перемогти у війні з Росією.

1 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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