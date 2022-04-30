Швеція виділила понад $150 млн для посилення військової інфраструктури на острові Готланд у Балтійському морі

Уряд Швеції оголосив про виділення до 1,6 млрд шведських крон ($163 млн) на зміцнення своєї військової інфраструктури на острові Готланд у Балтійському морі на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією
Про це повідомляє Reuters.
Кошти спрямують на розширення казарм та інфраструктури на острові.
«Метою є можливість розмістити набагато більше призовників і зробити операції більш ефективними», – заявив міністр фінансових ринків Швеції Макс Ельгер.
У 2018 році Швеція відновила Готландський полк і посилила оборону острова за допомогою ракет класу «земля-повітря».
Готланд, найбільший острів Швеції, розташований приблизно за 330 км на північ від російського Калінінграда.
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