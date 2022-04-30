Пентагон: росіяни намагаються зірвати підкріплення ЗСУ

Сполучені Штати вважають, що Росія намагається порушити здатність українських військових «поповнювати власні запаси та зміцнюватися».

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN.

Посадовець навів приклад російських нападів на об’єкти електроенергетики, які могли завадити українським потягам.

У США також вважають, що хоча нещодавні удари ракетні удари вразили житлові райони, вони були призначені для військових виробничих об’єктів.

За словами чиновника, російські удари в Одесі, можливо, мають на меті затиснути там українські сили та не дати їм посилити захисників на Донбасі.

Посадовець також сказав, що наразі Росія запустила 1950 ракет по Україні з початку вторгнення в лютому, і що більшість боєприпасів, скинутих на Маріуполь, є «тупими» боєприпасами, які не мають точного наведення, що свідчить про те, що російські сили все ще мають труднощі з поповненням своїх високоточних боєприпасів.