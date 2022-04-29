ЗСУ звільнили селище Момотове під Харковом

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Момотове в Харківській області.
Про це повідомив військовий журналіст Роман Бочкала.
«Селище Момотове на Харківщині також звільнено від ворожих військ Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної», – йдеться в повідомленні.
Про звільнення чергового населеного пункту повідомили й бійці ЗСУ, які вибивали ворога з селища. Відео зі зверненням наших захисників оприлюднили в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».
«Не скажемо, що це була легка прогулянка і нам не було страшно, але населені пункти Момотове та Кутузівка звільнено від окупантів. Слава Україні!», – запевнили військові.
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