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ЗСУ звільнили селище Момотове під Харковом

Українські військові звільнили від російських окупантів селище Момотове в Харківській області.

Про це повідомив військовий журналіст Роман Бочкала.

«Селище Момотове на Харківщині також звільнено від ворожих військ Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної», – йдеться в повідомленні.

Про звільнення чергового населеного пункту повідомили й бійці ЗСУ, які вибивали ворога з селища. Відео зі зверненням наших захисників оприлюднили в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

«Не скажемо, що це була легка прогулянка і нам не було страшно, але населені пункти Момотове та Кутузівка звільнено від окупантів. Слава Україні!», – запевнили військові.

29 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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