НАТО повідомило про перехоплення російських літаків в Балтійському та Чорноморському регіонах Бесплатные игровые автоматы: основные преимущества » ЗСУ звільнили селище Момотове під Харковом Українські військові звільнили від російських окупантів селище Момотове в Харківській області. Про це повідомив військовий журналіст Роман Бочкала. «Селище Момотове на Харківщині також звільнено від ворожих військ Таким чином відбувається відсунення окупантів від Харківської окружної», – йдеться в повідомленні. Про звільнення чергового населеного пункту повідомили й бійці ЗСУ, які вибивали ворога з селища. Відео зі зверненням наших захисників оприлюднили в Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ». «Не скажемо, що це була легка прогулянка і нам не було страшно, але населені пункти Момотове та Кутузівка звільнено від окупантів. Слава Україні!», – запевнили військові.