Росіяни вивели в РФ батальйонну тактичну групу через значні втрати

Ворог продовжує здійснювати перегрупування своїх сил, до Росії вже повернули частину військових через втрати на полі бою

Про це повідомляє Генштаб.

«За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці», — йдеться в повідомленні.

Водночас батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області Росії на Харківщину.