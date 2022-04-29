Ракетний обстріл Києва: постраждало 10 людей, 4 людини госпіталізовано

Під час російського ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва 28 квітня постраждало 10 людей, зокрема чотирьох госпіталізували

Про це повідомила КМДА в телеграм-каналі.

«Унаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі постраждали 10 осіб, 4 людини госпіталізували», — ідеться в заяві.

Уранці 29 квітня дорожники почали прибирати біля будинку. Людей просять бути обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також у КМДА нагадали, що під час сирен потяги метро призупиняють рух наземною ділянкою на червоній лінії, а на зеленій — не іздять через Південний міст. Підземні станції працюють цілодобово як укриття.