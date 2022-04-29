Окупанти планують створення «Південної Русі» на території України

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під назвою «Південна Русь» на захоплених російською армією українських територіях.

Джерело: проєкт Радіо Свобода «Схеми»

Деталі: У перехопленому документі під назвою «Манифест Южнорусского народного Собора», який є у розпорядженні «Схем», йдеться про плани «заснування нової держави» у відповідь нібито на «терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини».

Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії «Єдина Росія».

«Маніфест» створено 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах РФ.

Документ починається з пояснень, що держава Україна після повалення «законно обраного президента» у 2014 році нібито «втратила легітимність в межах УССР».

«У відповідь на терор та тоталітарне нав’язування ідеології нацизму та бандерівщини з боку колишньої Держави Україна ми, в особі Південноруського народного Собору, беремо владу в свої руки та засновуємо нову державу Південна Русь», — йдеться у «маніфесті».