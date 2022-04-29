Нуланд заявила, що США і союзники готуються до можливої ядерної війни

Про це Нуланд сказала в інтерв’ю виданню «Медуза».

«На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій (як ядерна выйна — ред.). Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оправляться. Точно не за нашого з вами життя», — сказала Нуланд0.

Заступниця держсекретаря США також прокоментувала погрози ядерною війною, які виловлюють російські пропагандисти в ефірі державного телебачення.

«Це дуже безвідповідальна поведінка для країни — постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення», — сказала Нуланд.