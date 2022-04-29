Німеччина розглядає можливість передачі Україні “PzH 2000”

Уряд Німеччини готується ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової кількості САУ “PzH 2000”.
Про це пише Welt.
Йдеться про те, що до гаубиць “PzH 2000”, які мають прибути в Україну з Нідерландів, можуть додатися ще й гармати з Німеччини та Італії.
“Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання ефективної підтримки Україні – також у сфері артилерії. Є різні варіанти, які наразі розглядаються“, – сказала речниця Міноборони Німеччини
Повідомляють, що проблема з передачею гармат може бути через те, що близько 40 з 119 “Panzerhaubitzen 2000” у Бундесвері зараз на ходу та придатні для використання.
Через це військові критично ставляться до рішення відправити техніку в Україну.
Проте в збройних силах Нідерландів теж був скепсис щодо передачі в Україну “PzH 2000”, яке уряд все-таки ухвалив позитивне рішення.
Нагадаємо, німецькі фахівці пообіцяли навчання для українських бійців на САУ, які надійдуть з Нідерландів.
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